Nicht mehr lange und es stehen die Herbstferien vor der Tür, die heuer von 27. bis 31. Oktober dauern. Doch was tun, damit bei Kindern und Jugendlichen keine Langeweile aufkommt? Egal ob sportlich, "tierisch", rauf auf den Berg oder etwas zum Staunen oder Lernen. In den Bezirken Völkermarkt und Wolfsberg haben noch einige Ausflugsziele geöffnet und warten darauf, besucht zu werden. Die Kleine Zeitung hat sich umgehört und einige Tipps aus der Region für die ganze Familie gesammelt. Die Auflistung gewährt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, wetterbedingt kann es bei einigen Ausflugszielen zu kurzfristigen Änderungen kommen.

© MK Visuals - Miha Kolar

Petzen: Trail und Kugelbahn

Die Gondel fährt von 21. bis 23. Oktober und zum Saisonfinale vom 26. bis 30. Oktober. Ob man sich im Bike-Park austoben will oder mit Kindern an der Kugelbahn spielt – Langeweile kommt auf der Petzen nicht auf. Berg- und Talfahrt: 19 Euro (Erwachsene), eine Fahrt (ohne Bike) pro Tag mit Kärnten Card gratis.

© Markus Traussnig

Tropfsteinhöhlen: Führungen

Die Obir-Tropfsteinhöhle ist gegen Voranmeldung unter 04238/82 39 noch heute und am 26. Oktober zu besichtigen. Familienpackage 59,50 Euro, mit Kärnten Card zahlt man nur den Bustransfer (vier Euro). In der Griffner Höhle sind auf Anfrage unter 04233/2029 auch noch Führungen möglich.

© Jürgen Lamprecht

Trögerner Klamm: Wandern im Herbst

Das Naturschutzgebiet Trögerner Klamm ist als Bundessieger bei "9 Plätze – 9 Schätze" gerade in aller Munde. Die flache, etwa 2,5 Kilometer lange Klamm ist für Familien einfach zu begehen und auch im Herbst einen Besuch wert. Am Ende der Klamm befindet sich außerdem eine Wassererlebniswelt für Kinder.

© Bettina Friedl

Fläsh Boulderhalle: Sportklettern

Ob jung, ob alt – ob Anfänger oder Profi: Die neue "Fläsh" Boulderhalle in Wolfsberg bietet auf 660 Quadratmetern alle Schwierigkeitsstufen für das Sportklettern (montags bis freitags 16 bis 22 Uhr, samstags, sonntags und feiertags 9

bis 22 Uhr). Tageseintritt: 11,90 Euro für Erwachsene, Kinder zahlen 6,50 Euro.

© Bettina Friedl

Berensteiner Ofen: Blick in die Ferne

Der auf 1447 Metern gelegene Berensteiner Ofen ist eine Felsformation an den Westhängen der Koralpe und ein überragender Aussichtspunkt im Gemeindegebiet von St. Georgen. Die Fernblicke erstrecken sich vom Ursulaberg in den slowenischen Steiner Alpen über den Dobratsch bis hin zum Großen Speikkogel.

© Bettina Friedl

Hobbyfarm: 350 Tiere

Einen tierischen Ausflug können Familien bei der Hobbyfarm Schildberger in Maria Rojach erleben. Rund 350 Tiere warten dort auf die Besucher. Geöffnet hat der Streichelzoo täglich – außer Mittwoch – von 13 bis 18 Uhr. Eintritt: 8 Euro für Erwachsene, 5 Euro für Kinder. Winterpause ab 1. November, Tel. 0664/876 67 60.

© KK/Privat

Museum Lavanthaus: Interaktive Schau

Auf Rätselrallye oder Spurensuche kann man sich im Museum in Wolfsberg begeben. Bis Ende Oktober von Mittwoch bis Sonntag (10 – 17 Uhr) geöffnet, ab November mittwochs bis samstags von 10 bis 16 Uhr (feiertags geschlossen). 7 Euro für Erwachsene, 3 Euro für Kinder (6 – 14 Jahre). Gratis Eintritt mit der Kärnten Card!

Walderlebniswelt: Indoor und Outdoor





Die Walderlebniswelt am Klopeiner See mit dem Indoor-Spielehaus oder dem Flying-Fox-Garten hat von 26. bis 31. Oktober täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. In dieser Woche gibt es täglich wechselnde Highlights mit Kasperltheater oder Basteln. Tageseintritt: 13,90 Euro für Personen ab drei Jahren.