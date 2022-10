Tausend Mal berührt, tausendmal ist nichts passiert – dies trifft wohl auf Andreas Schlifni (27) und Stefanie Gutsche (27) zu. Von klein auf kennen sich der Lkw-Mechaniker und die Kosmetikerin. Zunächst waren die beiden Lavanttaler beste Freunde, bis sie merkten, dass sie mehr füreinander empfinden. Vor gut vier Jahren hat es bei den beiden dann Klick gemacht. So wurde 2018 die kleine Landwirtschaft von Schlifni auf der Goding auch das Zuhause seiner Liebsten. Mit eingezogen ist damals auch Leonie (6), die Tochter der Braut. Den Jahrestag im März dieses Jahres nahm Andreas zum Anlass, seiner Stefanie die Frage aller Fragen zu stellen. Dazu schürte er im Dunkeln ein Lagerfeuer. Blumen und Verlobungsring waren ebenso vorbereitet, als er sie fragte: "Willst du mich heiraten?" Überrascht von so viel Romantik, sprach die aus St. Georgen stammende, mittlerweile zweifache Mutter dann doch das erlösende "Ja". Am 24. August erfolgte am Standesamt St. Andrä im kleinen Familienkreis die Trauung, bevor es zum Gasthaus Gössnitzer zur Hochzeitsfeier ging. Dort war auch der gemeinsame Sohn Matteo mit dabei. Die Vorbereitungen für die kirchliche Hochzeit in zwei Jahren sind schon am Laufen.