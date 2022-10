Auf 920 Metern Seehöhe liegt der 300 Meter lange private Skilift in Prebl, der seit mehr als 50 Jahren betrieben wird. In der kommenden Wintersaison wird Familie Poinsitt den Lift nicht mehr in Betrieb nehmen. "Es kommt alles zu teuer und rentiert sich nicht. Wir müssten beim Lift zu viel richten, außerdem gibt es teils gar keine Ersatzteile mehr für den 57 Jahre alten Schlepplift. Deshalb stellen wir den Liftbetrieb ein", erklärt Johann Poinsitt, der den privaten Schlepplift rund 1,5 Kilometer außerhalb der Ortschaft Prebl seit 1979 betreibt.