Einen ungewöhnlichen Anblick gab es am 21. Oktober am frühen Morgen in Wolfsberg. Autofahrer, die in Richtung Einkaufszentrum Tenorio unterwegs gewesen sind, trauten vorerst vermutlich ihren Augen nicht, als sie entlang der Straße lauter Bierkisten sahen. Für Bierliebhaber wohl ein trauriger Anblick, da die Bierkisten nicht gewollt dort abgestellt worden sind. "Ein Lkw der Brauunion hat seine ganze Ladung nach dem Kreisverkehr verloren", heißt es seitens der Polizeiinspektion Wolfsberg.

Im Zuge der Aufräumarbeiten müssen die Autofahrer mit Verzögerungen rechnen, da die "Straße nur einspurig befahrbar ist."