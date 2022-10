Obwohl viele Lavanttaler dort Skifahren gelernt haben, ist der private Skilift auf 920 Metern Seehöhe in Prebl nicht allen bekannt. Beschneiung gab es nie eine – und so konnte meist nur über Weihnachten und die Energieferien über die Pisten geflitzt werden, wenn genug Naturschnee gelegen ist. Vor allem beliebt war das Nachtskilaufen an Freitagen – immerhin ist seit über 50 Jahren auf jeder der Liftstützen ein Scheinwerfer montiert.