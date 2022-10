Am 3. Dezember werden mit dem Klippitztörl und der Weinebene die ersten Lavanttaler Skigebiete in die Saison starten. „Vorläufig ohne Einschränkungen“, heißt es seitens des Klippitztörls. Denn in Zeiten von Corona und steigenden Energiekosten gibt man sich vorsichtig. Dank einem längerfristigen Stromtarif ist eine „normale Wintersaison“ mit allen Liften sowie auch der Flutlichtbetrieb auf dem Klippitztörl geplant. Um die allgemein steigenden Kosten abzufedern, wurden die Preise um sieben Prozent erhöht: Die Tageskarte für Erwachsene kostet am Klippitztörl jetzt 40,50 Euro, Jugendliche, Studenten und Senioren ab 65 Jahren zahlen 36,50 Euro und Kinder 23 Euro.