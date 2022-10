Gastwirt Christian Bärnthaler (36) widmet sich jetzt auch der "Retro-Fotografie". Das Studio für sein zweites Standbein hat er im Keller seines Gasthauses in Bad St. Leonhard eingerichtet. "Ich habe die Fotografie bewusst künstlerisch und daher brotlos angelegt", sagt Bärnthaler, der nach einem Kurs an der Akademie für angewandte Fotografie mit Kollodium-Nassplatten arbeitet. Die Glasplatten werden in der Dunkelkammer vorbereitet, kommen in eine Kassette und werden mit der Hand in einer Plattenkamera belichtet. Im Anschluss kommen sie zur Entwicklung wieder in die Dunkelkammer.