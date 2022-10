Elisabeth Kollmann (33) aus Griffen eröffnete jetzt in St. Andrä ihre logopädische Praxis. Im Ärztehaus in der Römerstraße 180 hilft sie bei Sprach- und Schluckstörungen, speziell auch nach Schlaganfällen. Kollmann besuchte das Gymnasium in St. Veit und absolvierte anschließend die HLW. "Berufliche Erfahrungen habe ich auch in der Gastronomie gesammelt", sagt Kollmann, die nach ihrem FH-Studium und zwei Kindern an der Rehaklinik in Judendorf/Straßengel und im Zentrum für Altersmedizin (Geriatrie) am LKH Klagenfurt arbeitete.