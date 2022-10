Von 14. bis 17. Oktober ging der 431. Wolfsberger Kolomonimarkt auf dem Marktgelände in Kleinedling bei Wolfsberg über die Bühne. Das Programm mit vielen Höhepunkten sorgte bei herrlichem Wetter am vergangenen Wochenende laut den Wolfsberger Stadtwerken mit über 60.000 Besuchern für einen Rekordzustrom. "Ein wunderschönes Fest, das zum Treffpunkt des ganzen Lavanttales wurde", bilanziert Bürgermeister Hannes Primus (SPÖ). In der Zeit vor der Pandemie seien die Besucherzahlen bei rund 60.000 gelegen, deshalb könne man heuer mit über 60.000 Besuchern, so Marktleiterin Andrea Primus, mit Recht von einem neuen Rekord sprechen.