Ein Fall von Tierquälerei wurde nun im Lavanttal bekannt. In Lavamünd wurden 13 Hunde und zehn Katzen in einem Haus und einem Schuppen gehalten. Jetzt schritten die Behörden ein. "Die Tiere waren komplett verwahrlost, abgemagert und voller Parasiten", berichtet Florian Schlagholz, Leiter des Tierheims Wolfsberg, in dem die Haustiere jetzt untergebracht sind. Es sei "der schlimmste Fall" in seiner zwölfjährigen Tätigkeit im Tierheim.