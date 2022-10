Aus bisher unbekannter Ursache brach am Sonntag gegen 16 Uhr in Lavamünd (Bezirk Wolfsberg) in einem Müllablagerungsgebäude ein Feuer aus.

Durch den Brand wurde das Gebäude, vier Mülltonnen und zwei in der Nähe geparkte Autos beschädigt. Hausbewohner wurden auf die Flammen aufmerksam und konnten das Feuer löschen. Die Nachlöscharbeiten wurden von 23 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren Lavamünd und Hart durchgeführt. Die Höhe des Schadens ist noch unklar. Warum das Feuer ausgebrochen ist, wird noch ermittelt.

© Freiwillige Feuerwehr Hart