Wegen Bauarbeiten hat das Chinarestaurant "Zur Großen Mauer" in der Grazer Straße in Wolfsberg vom 24. Oktober bis einschließlich 8. November geschlossen. "Wir bauen einen Wintergarten", gibt Familie Zhu bekannt. Ab 9. November hat das Restaurant mit chinesischen Spezialitäten wieder geöffnet.

Im Sommer 2018 hat Familie Zhu das Chinarestaurant "Zur Großen Mauer" in der Grazer Straße neu eröffnet (im ehemaligen Gasthaus "BK 12") – mit 70 Sitzplätzen innen und 50 weiteren auf der Terrasse. Davor hat Familie Zhu ihr Restaurant 18 Jahre lang in der Schwemmtratten betrieben, Ende 2019 jedoch geschlossen, weil das Haus alt und sanierungsbedürftig war und eine Sanierung zu teuer gewesen wäre. "Zur Großen Mauer" bietet chinesischen Speisen vom Buffet an, aber auch à la carte. Die Gerichte gibt’s auch zum Mitnehmen.