Wenn in einer Gemeinderatssitzung eineinhalb Stunden hitzig über einen Beschluss aus dem Jahr 2015 diskutiert wird, dann ist klar: Der Wahlkampf hat begonnen. Angesichts der anstehenden Landtagswahl im März warf Stadträtin Isabella Theuermann (FPÖ) am Donnerstag bei der Gemeinderatssitzung in Wolfsberg der SPÖ vor, im Jahr 2015 den Kelag-Aktionärstarif „verscherbelt“ zu haben. Und der einstige Vizebürgermeister und Finanzreferent Heimo Toefferl (SPÖ) muss wohl Schluckauf gehabt haben, immerhin wurde er von der FPÖ-Stadträtin mehrfach gelobt – und als „hellsichtig“ und als „Visionär“ bezeichnet, weil er damals entgegen der Meinung seiner SPÖ-Kollegen immer vor der Ablöse gewarnt hat.