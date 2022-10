Aufmerksamen Zusehern von "Forsthaus Rampensau", Österreichs erste Promi-Reality-Show auf ATV, wird es nach Folge zwei bereits aufgefallen sein. Neun Promi-Paare wurden angekündigt, bis dato sind aber nur acht zu sehen. Ein Paar fehlt demnach also noch, aber warum?

"Dieses wird später einziehen und soll dann wieder für frischen Wind sorgen", gibt der Sender ATV auf Anfrage bekannt. Guido und Emre stoßen demnach in Folge vier zu den "Rampensäuen". Auf zwei Paare werden sie aber nicht mehr treffen, wöchentlich wird eines rausgeschmissen. Promi-Friseur Josef Winkler und seine sehr freiziügige Wendy Night mussten als Erstes die Hütte verlassen. Was für Night ein Drama war, war für Winkler eine Erlösung.

Guido (links) und Emre © KK/Aaron Jiang

Zu sehen sind Guido und Emre also ab 27. Oktober. Guido stolperte vor Jahren ins Show-Geschäft und lebt seither den Traum vom großen Entertainer. Er nahm an der Sendung "Nie wieder Single" teil, wo er nicht mit seinen Flirtkünsten, aber durch seine gelenkige Art zu tanzen auffiel. Mittlerweile tritt Guido in Discotheken als Sänger und Tänzer auf und ist auf diversen Socialmedia-Plattformen vertreten. Seinen Freund Emre kennen ATV-Zuschauer aus dem Format "Mei potschertes Lebn", wo Emre seine Art zu leben präsentierte. Besonnen, geruhsam, AMS-gesponsert.

Mit den ersten beiden Folgen sahen bereits 933.000 Zuschauer das nagelneue ATV-Format. Am Donnerstag lag der Marktanteil von ATV bei 12,7 Prozent. Der Sender wurde somit zum stärksten Privat-TV-Sender in der Primetime "gekürt".