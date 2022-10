"Heute sinkt für Sie das Niveau". Besser hätte es Promi-Friseur Josef Winkler nicht beschreiben können, was die Zuschauer bei der zweiten Folge von Österreichs erster Promi-Reality-Show "Forsthaus Rampensau" am 13. Oktober auf ATV erwartet. Schon bei der Premiere gab es viel nackte Haut und flache Gespräche. Und wer dachte, es geht nicht noch schlimmer, der wurde eines Besseren belehrt.

Gleich zu Beginn mussten die neun Promi-Paare ihr erstes Spiel "Notstand am Hochstand" meistern. Es galt auf der Weide ein Kreuzworträtsel zu lösen, um das gesuchte Lösungswort zu finden. Während einer am Hochstand das Kommando angab, sammelte der andere mit einem Geweih am Kopf die Buchstaben zusammen. "Wir können nicht schneller denken, als denken", meinte Tara Tabitha, bekannt aus "Saturday Night Fever". Sie freute sich, dass ihr "Gehirn noch funktioniert". Immerhin war sie mit Cat eine von denjenigen, die das Spiel lösen konnten.

Für einige war das Spiel zu schwer - vor allem das Denken wollte nicht so richtig funktionieren. Model Mano scheiterte bei der Strache-Video-Frage: "Was ist das", fragte er seine Influencerfreundin Maria Maksimovic. So mancher hatte auch Probleme mit den "Walkie-Talkie", die Kommunikation miteinander wollte nicht so richtig funktionieren. Kläglich versagt haben am Ende Holzbauer Philipp Barbarits mit seiner Petra Melcher alias "Adriana" aus Villach. Sie belegten den letzten Platz. Das "Tinderking" Luis versagte, begründete er so: "Ich bin ein Stadtkind."

Tara Tabitha und ihre Busenfreundin Cat konnten das Spiel erfolgreich beenden © KK/Aaron Jiang

Erste Eskalation

Insgesamt vier Paare konnten das Rätsel lösen und lüfteten das Lösungswort "Brunft". Als Sieger gingen Maria Maksimovic und Mano hervor. Die beiden konnten somit nicht rausgewählt werden. Auf ihren Sieg stießen die beiden nicht an, dafür floss der Alkohol bei anderen umso mehr. Bei Kerstin und Scott etwas zu viel. Die beiden gerieten aneinander, Scott musste die Hütte verlassen, "da er kurz davor war, etwas kaputtzumachen." "Ich bin nicht berechenbar", meinte Scott, der sich aber nach ein paar Minuten wieder für sein Verhalten entschuldigte.

Erster Rausschmiss

Zwischen Tara Tabitha und Lev, Kompane von "Tinderking" Luis, hat es sich ausgeflirtet, da er mit Rebecca Rapp anbandelte. Peter Rapps Tochter zeigte sich nicht ganz abgeneigt, die etwas enttäuschte Tara Tabitha machte sich "aus dem Staub" in Richtung Schlafzimmer.

Bei der zweiten Folge gaben die Kandidaten Einblicke in ihre Modelträume, Verdauungsprobleme und Verhütungsmethoden. Kerstin und Scott sehnten sich auch wieder nach körperlicher Nähe", aber ohne "schwanger zu werden." Das strebt Kerstin, bekannt von "Teenager werden Mütter" derzeit eher nicht an. Auch bei der Mülltrennung waren sich die Promi-Paare, die um 20.000 Euro kämpfen, nicht ganz einig. Hin und wieder gab es auch zickige Seitenhiebe, vorwiegend von Kerstin in Richtung Tara Tabitha.

Josef Winklers Wunsch, dass er rausgewählt wird, wurde erfüllt - und das obwohl seine sehr freizügige Freundin Wendy Night noch bleiben wollte. "Ich bin der falsche für das Spiel und leide", sagte Winkler, der sich über seinen Rausschmiss sichtlich freute.