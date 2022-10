Bereits im Vorjahr wurde die B 81 Bleiburger Straße zwischen Unterpudlach und Lavamünd um 415.000 Euro saniert. Jetzt im Herbst werden weitere 470.000 Euro in die Sanierung investiert. Am kommenden Montag starten die Arbeiten an dem knapp einen Kilometer langen Abschnitt zwischen den Ortschaften Unterpudlach und Motschula in der Gemeinde Neuhaus/Suha.

"Die B 81 ist eine wichtige Verbindungsstrecke zwischen Bleiburg und Lavamünd, die täglich auch von vielen Pendlern genutzt wird. Daher wurden im Rahmen der Straßenbauoffensive bisher rund 900.000 Euro in die Instandsetzung der Landesstraße investiert", gibt Straßenbaureferent Landesrat Martin Gruber (ÖVP) bekannt. Im Zuge der dringend notwendigen Sanierungsarbeiten wird die Fahrbahn abgefräst und neu asphaltiert. Zusätzlich werden Bankette erneuert und Leitpflöcke angebracht. Die Arbeiten werden unter Aufrechterhaltung des Verkehrs durchgeführt. Mit Verkehrsbehinderungen ist jedoch aufgrund einer halbseitigen Fahrbahnsperre zu rechnen. Die Arbeiten werden voraussichtlich Mitte November abgeschlossen.