"Aufgrund der verlängerten Lieferzeiten bei diversen Baustoffen haben wir uns im vergangenen Winter dazu entschieden, unsere überdachten Lagerkapazitäten zu erweitern, um unsere Kunden laufend bedienen zu können", berichtet Martin Joven, Prokurist der "hagebau"-Bauzentrum GmbH in Wolfsberg. Für die Lagerung von Dämmstoffen wurde eine professionelle Zelthalle in der Größe von 500 Quadratmetern angeschafft und am 15.000 Quadratmeter großen Firmengelände montiert, kürzlich erfolgte die Fertigstellung der neuen Halle. Gleichzeitig wurde in den bestehenden Hallen die Beleuchtung auf energieeffiziente LED-Beleuchtung umgestellt, um die Kosten zu reduzieren.

18 Mitarbeiter

In Summe wurden somit heuer 200.000 Euro in den Standort, der seit 2004 betrieben wird, investiert. Das "hagebau"-Bauzentrum in der Industriestraße beschäftigt derzeit 18 Mitarbeiter und organisiert mit dem eigenen Lkw oder mit Frächtern die Zustellung von Baumaterialien zu den Kunden. Joven sieht die Mitarbeiter als Erfolgsfaktor für das Unternehmen: "Wir beschäftigen ausgebildete Baustofffachverkäufer, die mit dem Kunden persönlich durch den Markt gehen und die passenden Produkte finden."

Neben Produkten für Rohbauten finden die Kunden im "hagebau" Wolfsberg auch für das Renovieren und Sanieren alles lagernd. Wöchentlich bekommt der Anbieter von kleinen Pelletsöfen für die Raumheizung, einen Lkw-Zug gesackte Pellets geliefert, welche in der derzeitigen Situation innerhalb weniger Tage vergriffen sind. Geöffnet hat das Bauzentrum von Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr und Samstag von 8 bis 12 Uhr. Von Dezember bis Februar öffnet "hagebau" generell um 8 Uhr.