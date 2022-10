Mit Daniel Weinberger hat der Kärntner Blasmusikverband seit Oktober einen neuen Landeskapellmeister. Der 43-jährige Direktor der Musikschule Wolfsberg folgt in dieser Funktion Christoph Vierbauch nach, dessen Stellvertreter Weinberger bereits drei Perioden lang war. "Die Aus- und Weiterbildung der Blasmusikvereine und der Kapellmeister liegt mir am Herzen", nennt der aus Frantschach-St. Gertraud stammende Vollblutmusiker eines seiner Ziele, die er in seiner neuen Funktion umsetzen möchte. Außerdem will er das Niveau der Kapellen "halten und weiter verbessern".