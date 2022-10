Ein Weihnachtsgeschenk ist für viele Kinder auf der Welt keine Selbstverständlichkeit. Deshalb ruft die christliche Hilfsorganisation Samaritan’s Purse e. V. wieder zur Geschenkaktion "Weihnachten im Schuhkarton" auf.

Auch Lavanttaler können wieder Päckchen für Kinder in Not in Osteuropa abgeben – und zwar in der Zeit von 7. bis 14. November.

Das Prinzip: Man beklebt einen Schuhkarton mit Weihnachtspapier und befüllt ihn mit Spielsachen, Mal- und Schulsachen, Hygieneartikeln, Bekleidung oder Stofftieren. Die Pakete können an drei Annahmestellen im Tal abgegeben werden: in der Buchhandlung San Damiano, im Mamiladen und bei der Life-Church. Um die Aktion zu finanzieren, wird eine Spende von zehn Euro pro Karton empfohlen.

Man kann die Aktion aber auch so mit einer Geldspende unterstützen, ohne ein Paket abzugeben – spenden kann man online oder in den Annahmestellen. Alle Details zur Aktion gibt es online unter www.die-samariter.org.