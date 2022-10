Der Lavanttaler Christian Bozic hat sich einen Traum erfüllt und den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Mit seiner Firma "NaturBua" ist der 32-Jährige als Florist und Gärtner aktiv. "Ich biete Hochzeits-, Trauer- und Eventfloristik an, aber auch saisonale Blumen-Arrangements, wie Allerheiligen- oder Advent-Gestecke und ich biete auch kleine Gartengestaltungen an. Alles, was man im kleinen Rahmen bewältigen kann", erklärt Bozic. Immerhin ist der ausgebildeter Floristenmeister und Gärtnermeister mit 30 Wochenstunden bei einem Wolfsberger Blumengeschäft angestellt. Davor hat er fünf Jahre lang in einer Gärtnerei im Bezirk Völkermarkt gearbeitet.

Aufträge nimmt der St. Andräer auf Vorbestellung entgegen, gewerkelt wird bei ihm zuhause in Paierdorf bei Maria Rojach. "Die Bestellungen können abgeholt werden oder ich liefere sie aus", erklärt der "NaturBua", der telefonisch unter 0664 / 996 93 08 erreichbar ist. Infos gibt's im Internet unter www.natur-bua.at.