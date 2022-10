Die Hofburg-Wahl ist geschlagen: Laut dem vorläufigen Endergebnis (inklusive Wahlkarten) schaffte Alexander Van der Bellen bundesweit mit 56,7 Prozent die absolute Mehrheit. In Kärnten als einzigem Bundesland in Österreich hätte der neue alte Bundespräsident mit 46,8 Prozent in die Stichwahl müssen.