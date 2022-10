2007 wurde es offiziell eröffnet - das Feriendorf auf der Koralpe. Was nicht viele wissen: Ein Teil dieser Ferienanlage wurde auf dem Gemeindegebiet von Frantschach-St. Gertraud errichtet. Nun hätten mehrere teilbebaute Grundstücke, auf denen teils seit Jahren Ferienhäuser stehen und vermietet werden, in Freizeitwohnsitze umgewidmet sollen. Ein diesbezüglicher Antrag landete in der Gemeindestube von Frantschach-St. Gertraud. Antragsteller war die IF Forst- und Gutsverwaltungs GmbH mit Alleingesellschafterin Ingrid Flick) als größter Grundbesitzer auf der Koralpe.