"Beim Agility werden Hunde von ihren Hundeführern ausschließlich durch Körpersprache und Hörzeichen durch einen Parcours voller Hindernisse geführt", erklärt Rene Schatz, Mitglied der ersten Wolfsberger Hundeschule. Ziel des zweitägigen Wettbewerbes ist es, "die Hunde schnellstmöglich und fehlerfrei durch einen immer variierenden Parcours zu leiten". Dieser Herausforderung stellen sich dieses Jahr über 300 Hunde mit ihren Frauchen und Herrchen aus ganz Österreich.



Rene Schatz nimmt mit seinen Hündinnen Emma und Mina ebenfalls am Wettbewerb teil © Bernhard Sankl



Beim Mannschaftswettbewerb am 15. Oktober beweisen insgesamt 37 Gruppen mit je drei bis vier Vierbeinern ihre Geschicklichkeit. Gehorsamkeit und gegenseitiges Vertrauen zeigen beim Einzelwettbewerb am 16. Oktober 175 tierische Teilnehmer. Angetreten wird in verschiedenen Leistungs- und Größenklassen.

Veranstalter des Wettbewerbes sind die "Hundeschule ÖGV Erster Wolfsberger Hundeclub" in Kooperation mit "Dog it! Hundesport Lavanttal".