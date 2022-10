"Der Kolomonimarkt ist für mich nicht wie jeder andere Markt. Ich liebe das Flair sowie die Gemütlichkeit der Leute", erzählt Peter Stessl, der gerade dabei ist, das "Tagada" aufzubauen. Mit diesem Fahrgeschäft ist der Steirer bereits zum 19. Mal am Marktgelände in Kleinedling dabei. Zwei Tage dauert der Aufbau des Gerätes. Mit der Bezirkshauptstadt verbindet Stessl auch sehr viel Persönliches. "Meine vierjährige Tochter Mia kam hier zu Welt", sagt der 41-Jährige, der in Wolfsberg auch seine Kindheitstage verbracht hat.