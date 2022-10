Warum der 21-jährige Wolfsberger am Samstag gegen 5 Uhr früh die Kontrolle über seinen Wagen verlor, ist laut Polizei derzeit noch unklar. Klar hingegen ist, dass er in seiner Heimatgemeinde auf das linke Bankett geriet und ungebremst gegen eine betonierte Abdeckung der dort verbauten Wasserabführung krachte.

Der Aufprall war so stark, dass das Auto in die Luft katapultiert wurde, es sich mehrfach überschlug und erst nach etwa 25 Metern zum Stillstand kam. Der Fahrzeuglenker wurde dabei aus dem Pkw geschleudert und kam neben dem völlig zerstörten Wrack zum Liegen.

Ein Augenzeuge, der gerade auf dem Weg zur Arbeit war, alarmierte die Rettungskräfte. Sie brachten den schwer Verletzten nach der Erstversorgung durch den Notarzt erst in das Landeskrankenhaus Wolfsberg und in weiterer Folge in das Klinikum Klagenfurt.

Ein Alko-Test konnte aufgrund der schweren Verletzungen noch nicht durchgeführt werden.