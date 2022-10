Die Kindergartenpädagogin Claudia Theuermann (36) und der Schlosser Christian Kriegl (28) schlossen am 3. September im Standesamt St. Andrä den Bund der Ehe. Kennengelernt haben sich die beiden durch die Landjugend. Heuer am Muttertag machte Christian Kriegl seiner Auserwählten einen Heiratsantrag. "Am gleichen Tag haben wir auch noch einen Baum gepflanzt", verrät die Braut.

Nach der standesamtlichen Trauung wurde im kleinsten Familien- und Freundeskreis im Alpengasthof Gießlhütte in Lading gefeiert. Im kommenden Jahr erfolgt dann in der Heimatpfarre der Braut, in der Pfarrkirche Pölling, die kirchliche Hochzeitsfeier. Das Ehepaar bewohnt in Winkling-Nord mit dem gemeinsamen Sohn Mathias (3) und den beiden Söhnen der Braut Lucas (11) und Elias (15) ein Einfamilienhaus.