Von 14. bis 17. Oktober grassiert beim Kolomonimarkt am Marktgelände in Kleinedling bei Wolfsberg endlich wieder das Marktfieber. "Aus den Erfahrungswerten von der Vor-Corona-Zeit rechnen wir mit bis zu 60.000 Besuchern. Das ist aber natürlich auch wetterabhängig", sagt Marktleiterin Andrea Primus. Die 44-jährige Stadtwerke-Angestellte koordiniert seit 2007 die Wolfsberger Traditionsmärkte – neben dem Kolomonimarkt auch den Schönsonntagmarkt, der heuer im Juni nach knapp 50 Jahren erstmals wieder in der Innenstadt über die Bühne ging. Der Kolomonimarkt begleitet die Gattin von Bürgermeister Hannes Primus (SPÖ) und Mutter von Chiara (21), Nicoletta (17) und Fabio (10) das ganze Jahr über. Denn am Ende jedes Kolomonimarktes werden die Rückmeldungen schon in die Planung für den nächsten Markt eingearbeitet. "Die Detailarbeit beginnt gleich nach dem Schönsonntagmarkt", weist sie auf eine Vorlaufzeit von rund drei Monaten hin.