Der Frühnebel zieht sich noch durch die Wolfsberger Innenstadt, wenn Ruth Schüßler ihre Malerboutique am Rossmarkt 4 verlässt. Die 52-Jährige macht sich auf den Weg und berät Kunden in ganz Österreich. Vor Ort werden auch Fotos gemacht. "Diese sind die Grundlage für Simulationen, die ich mit vier verschiedenen Computerprogrammen anfertige. Somit kann ich zeigen, wie der jeweilige Wohnraum aussehen könnte", sagt Schüßler, die den 1822 gegründeten Betrieb in der fünften Generation leitet.