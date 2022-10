Wegen der Energiekrise wird jetzt in Wolfsberg auch bei der Weihnachtsbeleuchtung der Sparstift angesetzt. "Sowohl in den Abend- als auch in den Morgenstunden werden wir eine Stunde einsparen", kündigt Bürgermeister Hannes Primus (SPÖ) an. So soll am Abend die Abschaltung eine Stunde früher als bisher, also um 22 Uhr erfolgen. Morgens werden die Lichter um 6 Uhr eingeschaltet, statt wie bisher um 5 Uhr.

Für die zuständige Stadträtin Isabella Theuermann (FPÖ) ist die moderate Kürzung der Beleuchtungszeit eine wichtige Maßnahme: "Alle Bürgerinnen und Bürger müssen sich leider einschränken, da ist es ein wichtiges Zeichen, dass auch die Gemeinde Einsparungsmaßnahmen ergreift. Trotz der zwei Stunden weniger wird die gewohnt schöne Adventstimmung erhalten bleiben", ist sich Theuermann sicher.

Eine weitere nachhaltige Sparmaßnahme ist heuer zusätzlich durch den Ankauf der bisher nur jährlich angemieteten Beleuchtung gesetzt worden. "Damit sparen wir alleine dieses Jahr schon rund 25.000 Euro ein", erklärt Theuermann.