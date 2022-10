Das Unwetter aus dem Jahr 2015 ist den Anrainern der Gemeinde Frantschach-St. Gertraud noch gut in Erinnerung. Starke Niederschlagsmengen haben damals im Bereich der Weinebene den Frassbach in einen reißenden Fluss verwandelt. Die Ortschaft wurde überschwemmt, Telefonmasten umgerissen und eine Brücke in Kamp weggerissen. Die Wassermassen schoben sich bis nach Wolfsberg. Rund 250 Helfer von 15 Feuerwehren waren bis in die Nachtstunden mit den Aufräumarbeiten an mehr als 30 Einsatzstellen beschäftigt. Es galt vor allem zahlreiche überflutete Keller wieder trocken zu legen und vom Schlamm zu befreien. Die Aufräumarbeiten dauerten einige Wochen.