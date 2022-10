Zwei 15-jährige Burschen aus dem Bezirk Wolfsberg fuhren heute, Donnerstag, mit ihren Mopeds auf der Gemeindestraße in Völking (Wolfsberg) in Richtung St. Andrä. Dabei kam ihnen ein bisher unbekannter Pkw-Lenker mit einem silber-graufärbigen Audi entgegen.

Die Mopedfahrer verrissen auf der schmalen Straße ihre Mopeds nach rechts und kamen zu Sturz. Beide erlitten dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurden an der Unfallstelle von den Rettungssanitätern erstversorgt und anschließend in das LKH Wolfsberg gebracht.

Polizei spricht von Fahrerflucht

Beide Mopedlenker gaben an, dass es zu keiner Fahrzeugberührung gekommen ist, dennoch stuft die Polizei diesen Vorfall als Fahrerflucht ein. An beiden Mopeds sowie an einem Maschendrahtzaun entstand Sach-schaden in derzeit nicht bekannter Höhe.