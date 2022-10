Nach den orkanartigen Sturmböen und massiven Regengüssen vom 18. August dieses Jahres erstattete ein Lavanttaler (57) Anzeige bei der Polizei. Der Grund: 150 Saiblinge in seinem Teich in der Gemeinde Bad St. Leonhard waren bei der Nachschau am 19. August verendet. Am Vortag sei noch alles in Ordnung gewesen, bestätigte damals Alexander Kogler, einer der ermittelnden Beamten von der Polizeiinspektion St. Veit an der Glan.