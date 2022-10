Mit einem Sturz und Verletzungen unbestimmten Grades endete am Dienstag um 11.35 Uhr der Spaziergang einer 74-Jährigen aus dem Bezirk Wolfsberg. Sie war gerade am rechten Gehsteig der Feistritzgrabenbachbrücke in Bad St. Leonhard in Richtung Norden unterwegs, als ihr ein Einheimischer (60) mit seinem Traktor samt angehängtem Heuwender entgegenkam.

Während der Vorbeifahrt dürfte der Traktorfahrer den Abstand zwischen dem Anhänger und der Frau unterschätzt haben und streifte sie. Die Einheimische ging zu Boden und wurde laut Polizei nach der Erstversorgung von der Rettung ins Landeskrankenhaus Wolfsberg eingeliefert.