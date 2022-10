In der Wolfsberger Innenstadt hat Ende September ein neuer Betrieb eröffnet: der "Maler & Raumausstattermeister Philipp". Hinter der neuen Firma stecken Malermeister Philipp Tamegger, der seit fünf Jahren eine Firma in Klagenfurt hat sowie Philipp Müller, der ebenfalls seit 2017 einen Maler- und Raumausstattungsbetrieb in St. Marein bei Graz hat und Malermeister, Tapezierer- und Dekorateurmeister, Stuckateurmeister sowie Schilderherstellermeister ist. Die beiden sind Geschäftsführer der neuen Firma in Wolfsberg. Wie es dazu gekommen ist? "Wir sind zusammen zur Meisterschule gegangen", erzählen die beiden Philipps, die auch ihre "alten" Firmen in Klagenfurt beziehungsweise Graz weiterhin führen.

Breites Tätigkeitsfeld

In Wolfsberg werden Malerarbeiten im Innen- und Außenbereich, das Polstern und Tapezieren von Eckbänken und Sesseln, Restaurationsarbeiten, das Herstellen von Stuckprofilen, das Verlegen von Böden, das Schleifen und Lackieren von Parkettböden, die Montage von Sonnenschutz, wie Markisen, Rollläden und Plissees sowie das Tapezieren von Tapeten im Innen- und Außenbereich angeboten. Im Geschäft in der Kreuzgasse 6 kann man nicht nur Muster von Böden und Sonnenschutz begutachten, es steht auch eine Farbmischanlage bereit.