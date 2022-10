Durch ihre gemeinsame Leidenschaft zur Musikkapelle lernten sich Carina Schatz (29) aus St. Margarethen und Günter Goriupp (32) aus St. Michael vor über 15 Jahren kennen. "Er spielt bei der Werks- und Bergkapelle St. Stefan und ich bin Mitglied der Bergkapelle St. Stefan und Trachtenkapelle St. Margarethen", erzählt die 29-Jährige.

Gefunkt hat es zwischen der Angestellten im Versicherungsinnendienst und dem Schlossermeister im August 2015. Seit vier Jahren wohnen sie in St. Michael, kurze Zeit später erblickte Tochter Sophie (4) das Licht der Welt. Ihre Liebe besiegelten die beiden am 10. September am Standesamt in Wolfsberg. Den kirchlichen Segen holte sich das Brautpaar in der Pfarrkirche St. Margarethen und feierte anschließend mit 62 Gästen beim Forstnerwirt. Geflittert wurde bei einem Wellnessurlaub in Zell am See in Salzburg.