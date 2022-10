Noch ist Andreas Meißl als "mobiler Tierarzt" im Lavanttal unterwegs. "Es ist eine abwechslungsreiche Tätigkeit, in der man permanent dazu lernen kann", sagt der 30-Jährige. Derzeit behandle der Lavanttaler hauptsächlich Nutztiere wie Kühe, Schweine, Geflügel oder Pferde. Doch schon bald will der Veterinär "sesshaft" werden, immerhin ist seine eigene Praxis im Entstehen. Rund 100.000 Euro investiert der Lavanttaler in eine 80 Quadratmeter große Praxis - in einem Nebengebäude des elterlichen Anwesens in Magersdorf 7 bei St. Andrä.

Eröffnung im November

Ausgestattet werde dies nicht nur mit einem Ultraschall- und Röntgengeräten, sondern auch mit einem Blutlabor. "Ich werde auch Operationen, wie Kastrationen, Wund- und Tumorentfernungen durchführen können", erzählt Meißl. Auch Kleintiere wie Hunde und Katzen werden dort behandelt. Die Eröffnung ist voraussichtlich im November geplant. Nachdem Meißl vorerst noch von Tier zu Tier fährt, bis die Praxis fertig ist, gibt es noch keine Öffnungszeiten. Termine können nach telefonischer Vereinbarung unter 0664/38 61 38 5 gemacht werden.