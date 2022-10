Vor zwei Jahren haben sich die Wege des jungen Paares in der "Scherbe" das erste Mal gekreuzt. "Das ist ein Restaurant in Graz. Dort haben wir uns genau am Valentinstag kennengelernt", erinnert sich die Lavanttalerin. Als kurz darauf der erste bundesweite Lockdown beschlossen wurde, ist Pieber im März 2020 zu Biebl nach Gleisdorf gezogen - wo die beiden heute noch leben.

Am 27. August schlossen die beiden den Bund fürs Leben. Die standesamtliche Trauung fand in Gamlitz am "Jaglhof" in der Südsteiermark statt. Dort wurde im Anschluss mit Blick auf das Südsteirische Weinland und den rund 80 Gästen aus Österreich, Deutschland und Liechtenstein ausgiebig gefeiert und getanzt.

Die Flitterwochen verbrachten die Frischvermählten "im Falkensteiner Schlosshotel in Velden."