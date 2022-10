Mit 1,353 Euro für einen Liter Benzin und 1,603 Euro für einen Liter Diesel lagen die Spritpreise am Wochenende im Nachbarland Slowenien deutlich unter denen in Österreich, wo die Preise seit der Einführung der C02-Bepreisung mit 1. Oktober noch höher gestiegen sind. Knapp zwei Euro pro Liter wurden zum selben Zeitpunkt in Kärnten verlangt.