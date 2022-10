Mitten in der idyllischen Granitztaler Hügellandschaft reihen sich über 2000 Rebstöcke, die teils noch voll mit weißen Weintrauben sind. "Wir sind mitten in der Weinlese", erklärt Martina Lippitz vom Buschenschank Lippitz vulgo Oberländer in Kollnitzgreuth bei St. Paul. Mindestens 14 Tage früher als sonst steht die Ernte an. "Normalerweise startet die Weinlese erst Mitte Oktober, aber durch die Klimaverschiebung sind die Weintrauben früher reif. Wie sich das auf die Qualität der Weine auswirken wird, wird man sehen", fährt die Jungbäuerin fort, die die HBLA für Obst- und Weinbau in Klosterneuburg absolviert hat.