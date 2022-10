Seit 1. September hat das Chinarestaurant "Asia" in St. Stefan neue Pächter: Die gebürtige Chinesin Sun Yong mei aus der Provinz Zhejiang hat das Restaurant beim Weißenbach übernommen. Davor hat sie zehn Jahre lang in einem Chinarestaurant in Seiersberg gearbeitet. In der Küche steht ihr Mann Chen Yi, der die chinesischen Speisen zubereitet. Geöffnet hat das Restaurant nun täglich – ohne Ruhetag.

Bestellt werden kann á la carte, es gibt die Speisen aber auch vom Buffet. Mittagsbuffet wird von Montag bis Freitag von 11 bis 14.30 Uhr angeboten. Erwachsene zahlen 10,90 Euro, Kinder unter zehn Jahren essen um 6,50 Euro. Abends ist Buffet-Essen immer Montag bis Freitag von 16 bis 21 Uhr möglich – um 12,90 Euro für Erwachsene und um 9,50 Euro für Kinder bis zehn Jahre. An Samstagen, Sonntagen und Feiertagen gibt es jeweils von 11 bis 21 Uhr ein Ganztagsbuffet zum Preis von 12,90 Euro für Erwachsene und 9,50 Euro für Kinder bis zehn Jahren.