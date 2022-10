Große Unterstützung gab es am Donnerstagabend vom Lavamünder Gemeinderat für die Ortschaft Ettendorf. Einstimmig beschlossen wurde die Errichtung des "Come together Motorikparks Ettendorf" im Bereich des Kindergartens und der Kindertagesstätte. Auf einer Fläche von 1.900 m² werden hier verschiedene Spiel- und Turngeräte im Wert von 35.830 Euro installiert, die die Motorik der Kinder fördern sollen. "Dieser Spielplatz ist nicht nur für die naheliegenden Kinderbetreuungseinrichtungen ideal, sondern soll auch zur Dorfbelebung beitragen, wenn sich Familien mit ihren Kindern hier treffen können", verwies Bürgermeister Wolfgang Gallant (LWG) auf die Sinnhaftigkeit dieser Anschaffung hin, welche zu 50 Prozent gefördert wird.