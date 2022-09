Langer Stau Donnerstag am späten Nachmittag auf der A 2 Südautobahn in Fahrtrichtung Italien. Zwischen dem Haberberg- und dem Donnersbergtunnel war gegen 16.30 Uhr ein Pkw aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen prallte frontal gegen die Leitschiene. "Der Fahrzeuglenker konnte aus dem Pkw befreit werden, wurde vor Ort vom Notarzt medizinisch erstversorgt und anschließend ins LKH Wolfsberg gebracht", berichtet am Abend die FF Wolfsberg. Sie stand gemeinsam mit den Wehren Griffen und St. Andrä im Einsatz.

Die Feuerwehren sicherten die Unfallstelle ab. Dabei war laut FF Wolfsberg besondere Vorsicht geboten, da es sich bei dem Unfallwagen um ein Elektroauto handelte.

Es war dies nicht der einzige schwere Unfall auf der A 2 am Donnerstag. Bereits in den frühen Morgenstunden hatte sich bei Velden-West ein Pkw überschlagen.