Im Vorjahr verlängerte die Stadtgemeinde St. Andrä ihren Stromliefervertrag mit der Kelag, in der Hoffnung, dass es heuer moderatere Strompreise bei einem Neuabschluss gibt. Nun wurde der Vertrag vonseiten der Kelag gekündigt und ein Angebot über einen Einjahres- oder einen Dreijahresvertrag gemacht. Bis jetzt wurden laut Bürgermeisterin Maria Knauder (SPÖ) 10,3 Cent pro Kilowattstunde Strom (Arbeitspreis) bezahlt, die neuen Verträge würden 54,7 Cent (Einjahresvertrag) oder 36,7 Cent (Dreijahresvertrag) pro Kilowattstunde vorsehen. Laut Knauder benötigt die Stadtgemeinde 850 Megawatt Strom pro Jahr. Da die angebotenen Preise ein Vielfaches des bisherigen Tarifes darstellen, wird die Gemeinde über eine Rechtsanwaltskanzlei ein Vergabeverfahren für die Stromlieferung ausschreiben. Dies wurde in der Gemeinderatssitzung am 27. September einstimmig beschlossen.