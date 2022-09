In Slowenien ist das erste Urteil in einer Zivilklage gegen den Verbund wegen des Drau-Hochwassers aus dem Jahr 2012, bei dem Kärnten – vor allem Lavamünd – und Slowenien betroffen waren, gefällt worden. Das Bezirksgericht in Maribor hält darin den österreichischen Stromversorger für die Flutwelle auf der slowenischen Seite der Grenze verantwortlich, berichteten slowenische Medien. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Der Verbund wird in Slowenien von mehreren Dutzend Hochwassergeschädigten verklagt. Der erste Kläger war ein lokaler Bootsverein. Der Verein forderte rund 13.000 Euro Schadenersatz, was im Vergleich zu anderen Betroffenen ein niedriger Betrag ist.

Ereignis hat in Österreich begonnen

Das Gericht ist in dem Urteil vollkommen dem Gutachten eines deutschen Sachverständigen gefolgt, erklärte die Vereinsanwältin, Magda Vranicar, am Montag der Nachrichtenagentur STA. Dieser habe festgestellt, dass das Hochwasserereignis in Österreich und nicht in Slowenien begonnen habe. Demnach hätten sich, weil die Verantwortlichen zu spät reagierten, bei zwei österreichischen Staudämmen riesige Wassermengen aufgestaut, was die Flutwelle in Slowenien zur Folge hatte.

Der Verbund hat bisher die Verantwortung für das katastrophale Ausmaß der Überschwemmungen in Slowenien abgelehnt. Eine Reaktion auf das erste Urteil gab es laut Medienberichten von dem Stromversorger zunächst nicht. Gerechnet wird allerdings, dass der Verbund eine Berufung gegen das erstinstanzliche Urteil einlegen wird.

Mehr als 100 Millionen Euro Schadenersatz

Vranicar, die gegen den Verbund insgesamt 15 Kläger vertritt, sieht das Urteil als ein starkes Argument auch in anderen Fällen, wie sie zur Tageszeitung "Vecer" sagte. Nach ihren Angaben sind bisher verschiedene Sachverständige unabhängig voneinander zu ähnlichen Schlüssen über die Verantwortung des Verbunds für die Überschwemmungen gekommen.

Nach dem Hochwasser haben Betroffene in Slowenien rund 80 Zivilklagen eingereicht, in denen sie insgesamt über 100 Millionen Euro Schadenersatz fordern. Die ersten Prozesse, die in Slowenien vor drei Gerichten geführt werden, haben Ende 2016 begonnen.