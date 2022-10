Als den "gelassenen Kärntner" stellte der Sender ATV Walter Pletz aus Reichenfels im Jahr 2021 vor. Er suchte in der 18. Staffel der Datingshow "Bauer sucht Frau" nach der großen Liebe. Pletz ist Nebenerwerbslandwirt und arbeitet hauptberuflich in der Papierfabrik in Frantschach. Eine Freundin meldete ihn zur höchst ereignisreichen Sendung an.