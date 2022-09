Die letzten Unwettereinsätze in St. Andrä oder in Arriach haben gezeigt, wie wichtig es ist, dass sich die Einsätzkräfte auf derartige Ereignisse vorbereiten. Der Landeswasserrettungszug (LWZ) der Wasserrettung kommt in ganz Österrreich zum Einsatz. Zuletzt traf sich dieser zu einer groß angelegten Hochwasserübung in Wernberg. Maßgeblich beteiligt waren auch Wasserretter aus dem Lavanttal. Ihnen oblag die Gesamteinsatzführung und die Koordination des Einsatzstabes. "Im Einsatz" stand auch das Österreichische Bundesheer mit einem Hubschrauber, das die Fließwasserretter mittels Seilwinde an die Schadensstellen geflogen hat.