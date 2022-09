Bislang unbekannte Täter sind am Montag gegen 2 Uhr in der Nacht in das Vereinshaus eines Tennisclubs in Bad St. Leonhard eingebrochen und haben Bargeld bestohlen. Wie viel Bargeld sich in den Räumlichkeiten befunden hat, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Die Gesamtschadenssumme ist derzeit nicht bekannt.