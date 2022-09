In den frühen Morgenstunden zeigte sich im Bereich Allgäu in Wolfsberg eine Schaumbildung in der Lavant. Diese wurde im Zuge von Revisionsarbeiten bei einem still gestandenen Druckdiffuser der Papierfabrik Mondi Frantschach verursacht. "Wegen einer undichten Absperrarmatur ist es zu einem Eintritt von Waschfiltrat gekommen. Dieses Gemisch ist ausgetreten und ins Oberflächenkanalnetz gelangt", gibt ein ermittelnder Beamter der Polizeiinspektion Frantschach-St. Gertraud bekannt.

Wasserproben wurden an verschiedenen Stellen entnommen, um im Umweltlabor der Abteilung 8 des Amtes der Kärntner Landesregierung untersucht zu werden. Ein Fischsterben sowie eine Beeinträchtigung der Umwelt konnten nicht festgestellt werden.

Der Schaum, der sich auf etwa einem Kilometer gebildet hat, baue sich im Laufe der Zeit selbst ab. "Die genaue Austrittsmenge ist nicht bekannt", sagt der Beamte.