Bei einem Feuerwehrball in Obdach hat es zwischen Regina Pichler, diplomierte Elementarpädagogin aus dem Granitztal, und Daniel Stürzenbecher, technischer Vertriebsingenieur aus Schiefling, sofort gefunkt.

Nach zehn gemeinsamen Jahren gaben sich die beiden am 20. August das Jawort. Die standesamtliche Trauung fand in St. Paul statt, die kirchliche Zeremonie in der Filialkirche St. Nikolaus am windischen Weinberg. Mit den 80 geladenen Gästen wurde anschließend im Gasthaus Geiger in Bad St. Leonhard bis in die frühen Morgenstunden gefeiert.

Die Hochzeitsreise verschlug die junge Familie, die seit drei Jahren mit den Söhnen Paul (6) und Johan (5) im Eigenheim in Schiefling lebt, nach Kroatien.