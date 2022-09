Lastkraftwagen und 15 Modell-Lkw gab es beim zehnten "Modell- und Truckertreffen" am vergangenen Wochenende in Burgstall bei St. Andrä zu bestaunen. Für die Organisation hauptverantwortlich zeichnete der St. Andräer Manuel Rogl (41), der Obmann des Vereines "Truckerfreunde Lavanttal", dessen Schwerpunkt in den Anfangsjahren auf dem Modellbau lag. Aktuell zählt der Verein rund 30 Trucker, Modellbaufans und Lkw-Begeisterte als Mitglieder. "Ich bin ein kompletter Lkw-Fanatiker und besitze selbst zwei Lkw", gesteht Rogl, der Personaldisponent und Mitgesellschafter bei der KPI Personalbereitstellung GmbH ist.